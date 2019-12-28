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Ракетный корабль "Ингушетия" с "Калибром" приняли в состав Черноморского флота

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль "Ингушетия", оборудованный универсальным ракетным комплексом "Калибр", принят в состав Черноморского флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

Андреевский флаг корабля освятили в соборе святого Равноапостольного князя Владимира - усыпальнице адмиралов в присутствии членов экипажа. После этого на причале Минная стенка состоялись торжественная церемония подъема флага и включения "Ингушетии" в состав флота. В церемонии приняли участие замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Экипаж корабля начнет отработку специальных курсовых задач и уже в январе 2020 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, добавили в пресс-службе.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он построен для Черноморского флота. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

МРК проекта 21631 является многоцелевым кораблем класса "река-море", спроектированным специально для ВМФ России с учетом возможности их применения в акватории Каспийского и Черного морей.

Ингушетия Калибр Черноморский флот

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