Рабочая группа не выйдет за рамки предложенных Путиным поправок в Конституцию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию не будет выходить за рамки тех преложений, которые президент Владимир Путин включил в послание Федеральному собранию, заявил сопредседатель группы, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Наши собственные предложения будут касаться глав третьей-восьмой Конституции", - сказал он и отметил, что журналисты неправильно поняли совместное заявление сопредседателей группы, опубликованное в воскресенье.

В заявлении, в частности, говорилось: "Не затягивая данный процесс (систематизации поступающих предложений), мы внесем на рассмотрение Федерального Собрания РФ собственный пакет предложений от имени рабочей группы".

"Кроме того, нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы", - говорилось также в документе. Его подписали Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и юрист Талия Хабриева.

После первого заседания группы 16 января, которое прошло в президентской резиденции в Ново-Огареве, Клишас сказал, что Путин допускает, что члены группы могут предложить свои поправки в Конституцию, в дополнение к тем, что он включил в послание.

На следующем заседании Хабриева сказала, что предлагает не отходить от предложений президента.