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Врач рассказал об ожогах пострадавших от прорыва трубы с кипятком в Перми

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Постояльцы мини-отеля Карамель в Перми, где прорвало трубу с горячей водой, получили ожоги от 15% до 35% поверхности тела, рассказал заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков. Ранее сообщалось, что госпитализированы три человека.

По словам Бабикова, 33-летняя женщина получила ожоги 35% тела, 35-летний мужчина - 20%, 28-летний мужчина - 15%. Источник "Интерфакса" уточнил, что это жители Соликамска и Березников.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы и затопления мини-отеля погибли пять человек, в том числе ребенок, и пострадали шестеро. Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Остальные, в том числе два сотрудника МЧС, будут лечиться амбулаторно.

В пресс-службе министерства социального развития Пермского края пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших. Размер помощи еще не определен.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть пяти человек.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

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Пермский край Пермь Карамель

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