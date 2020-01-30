Источник узнал о задержании владельца затопленного кипятком отеля "Карамель"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан индивидуальный предприниматель Сергей Щербаков, владелец мини-отеля "Карамель", который залило горячей водой из трубы и где погибли пять человек. Как рассказал информированный источник "Интерфакса", его задержали в аэропорту "Кольцово" по прилете.

По данным регионального издания "Местное время", Щербаков в день аварии уехал в Москву, на допросы не являлся и был объявлен в оперативный розыск. Он сказал журналистам, что испугался и что не понимает желания его арестовать, поскольку авария произошла в ста метрах от его мини-отеля. Спустя несколько дней после инцидента Щербаков вышел на связь со следствием и пообещал вернуться в Пермь.

Мини-отель "Карамель" располагается в подвале жилого дома. В ночь на 20 января рядом с этим домом прорвало трубу с горячей водой, подвал залило кипятком, погибли пять человек, в том числе ребенок. Пострадали еще шесть человек, в том числе спасатели и сотрудница отеля, троим потребовалась госпитализация.

Управляющая компания "Профи-Дом", которая обслуживает этот дом, объявила, что прорвало транзитную трубу 1962 года, которая долгое время была бесхозной. В компании предположили, что труба не была должным образом загерметизирована. Также там отметили, что в мини-отеле не было эвакуационного выхода. Затопление подвала стало пятым по счету, но предыдущие приводили только к имущественному ущербу.

По факту гибели людей расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. По делу был задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.