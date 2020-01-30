Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Источник узнал о задержании владельца затопленного кипятком отеля "Карамель"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан индивидуальный предприниматель Сергей Щербаков, владелец мини-отеля "Карамель", который залило горячей водой из трубы и где погибли пять человек. Как рассказал информированный источник "Интерфакса", его задержали в аэропорту "Кольцово" по прилете.

По данным регионального издания "Местное время", Щербаков в день аварии уехал в Москву, на допросы не являлся и был объявлен в оперативный розыск. Он сказал журналистам, что испугался и что не понимает желания его арестовать, поскольку авария произошла в ста метрах от его мини-отеля. Спустя несколько дней после инцидента Щербаков вышел на связь со следствием и пообещал вернуться в Пермь.

Мини-отель "Карамель" располагается в подвале жилого дома. В ночь на 20 января рядом с этим домом прорвало трубу с горячей водой, подвал залило кипятком, погибли пять человек, в том числе ребенок. Пострадали еще шесть человек, в том числе спасатели и сотрудница отеля, троим потребовалась госпитализация.

Управляющая компания "Профи-Дом", которая обслуживает этот дом, объявила, что прорвало транзитную трубу 1962 года, которая долгое время была бесхозной. В компании предположили, что труба не была должным образом загерметизирована. Также там отметили, что в мини-отеле не было эвакуационного выхода. Затопление подвала стало пятым по счету, но предыдущие приводили только к имущественному ущербу.

По факту гибели людей расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. По делу был задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

6
Пермский край Пермь Карамель Екатеринбург Сергей Щербаков

Новости по теме

Новости

Нетаньяху поблагодарил Путина за быстрое помилование Иссахар

Новый коронавирус в Китае

Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

Главу Республики Алтай выписали из больницы

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую при стрелковом клубе по Калугой

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие попросило Басманный суд арестовать фигурантов "дела Голунова"

Следствие попросило Басманный суд арестовать фигурантов "дела Голунова"

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Неизвестные сообщили о минировании судов в Кемерово и Новокузнецке

Новый коронавирус в Китае

Три авиакомпании приостановили рейсы из Владивостока в Китай

Иссахар покинула колонию в Подмосковье и находится в Москве

Иссахар покинула колонию в Подмосковье и находится в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');