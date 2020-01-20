Верховный суд снова отказал банку "Югра" в пересмотре решения об отзыве лицензии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Верховный суд 15 января отказал прежнему руководству банка "Югра" в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, следует из картотеки суда.

Арбитражный суд Московского округа 10 сентября 2019 года отклонил такую же кассационную жалобу бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева на отказ судов нижестоящих инстанций.

В феврале 2019 года адвокат "Югры" в Арбитражном суде Москвы представил несколько фактов, которые, по его мнению, являются вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, защита отметила переписку, указывающую на переоценку недвижимости на балансе "Югры", и то, что "в отсутствие основания" были сформированы резервы на 5,3 млрд рублей.

Представитель Банка России тогда заявил, что ЦБ не является оценщиком с точки зрения законодательства, поэтому к регулятору нельзя применять соответствующие нормы. Также он сказал, что временная администрация "Югры" (в лице Агентства по страхованию вкладов) проводила оценку недвижимости и доначисление резервов исходя из своих законных полномочий.

Верховный суд России 21 декабря 2018 года отказал "Югре" в пересмотре решений судов нижестоящих инстанций о законности отзыва у него лицензии.

Арбитражный суд Москвы в конце 2017 года признал законным приказ ЦБ об отзыве лицензии у "Югры". Регулятор с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице АСВ в банк и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Лицензии банк лишился с 28 июля 2017 года. В сентябре 2018 года "Югра" была признана банкротом.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100". Это стало крупнейшим страховым случаем в истории России, на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей.

В апреле 2019 года Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобы прежнего руководства банка на законы, которые позволили ЦБ ввести временную администрацию, а затем отозвать у "Югры" лицензию.