В Думе "со дня на день" ждут поправок в Конституцию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Госдуме "со дня на день" ждут внесения поправок по изменению Конституции, заявил вице-спикер, председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Так он ответил на вопрос о сроках внесения этих поправок.

На вопрос, будут ли они утверждены до конца весны, он ответил: "Думаю, да".

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил несколько изменений в Конституцию. Он добавил, что, поскольку они не касаются фундаментальных положений Основного закона, Госдума может их принять как законопроект. Перед утверждением поправки должны быть вынесены на всенародное голосование, добавил он.

В тот же день президент создал рабочую группу по подготовке поправок. Формат голосования будет определен специально, это будет не референдум, отметили в Кремле. На первое заседание группа собралась в президентской резиденции Ново-Огарево 16 января.