Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Об организаторе акции в департаменте не сообщили.

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