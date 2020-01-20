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Путину представят структуру нового правительства в определенные Конституцией сроки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину пока не представили структуру нового правительства, это произойдет в течение предусмотренного Конституцией срока, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий песков.

"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок еще не истек", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, представил ли соответствующий доклад президенту новый премьер-министр Михаил Мишустин.

Песков подчеркнул, что представление структуры нового кабмина и кандидатур, которые в него могли бы войти" должно произойти в течение конституционного срока.

Отвечая на вопрос, будет ли представлена президенту только структура нового правительства или в том числе и персоналии, Песков сказал: "И то и другое". "Возможны разные варианты. Как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент", - сказал пресс-секретарь.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января.

В четверг, 16 января, премьер-министром РФ был назначен Мишустин. Это произошло после того, как днем ранее правительство решило уйти в отставку на фоне послания президента Федеральному собранию, в котором прозвучали предложения по изменению Конституции.

Согласно статье 112 Конституции, премьер-министр не позднее недельного срока после своего назначения должен предложить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров. Таким образом, данный срок истекает 23 января.

Хроника 15 – 20 января 2020 годаНовое правительство
Владимир Путин Дмитрий Песков Михаил Мишустин

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