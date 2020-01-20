Голунов официально стал потерпевшим по делу о превышении полномочий

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Специального корреспондента издания Meduza Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по уголовному делу о превышении должностных полномочий, в рамках которого выясняются обстоятельства его задержания. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин, представляющий "Правозащиту Открытки".

"Иван был допрошен в Следственном комитете в качестве потерпевшего. Нам предлагали дать подписку о неразглашении данных, составляющих "тайну следствия", но мы отказались", - сказал Бадамшин агентству вечером в понедельник.

По его словам, в настоящее время в деле, по которому потерпевшим проходит Голунов, нет подозреваемых. "Нам об этом не говорили", - пояснил Бадамшин.

Он добавил, что, когда с журналистом снова будут проводить следственные действия, неизвестно.

Сам Голунов назвал прошедший допрос, который длился около восьми часов, "продуктивным". "Сегодня все прошло продуктивно. За полгода молчания СК я уже забыл, как это бывает. Если так будет развиваться и дальше, то это обнадеживает", - сказал Голунов "Интерфаксу".

Дело Голунова

Голунов был задержан 6 июня и позднее обвинен в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В свою очередь, сам журналист и его защиты поясняли, что дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 ст. 286 УК РФ) возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.