Поиск

Возбуждено дело против полицейских, причастных к преследованию Голунова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, связанных с его делом.

"СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - сообщил "Интерфаксу" Голунов в понедельник.

Новость дополняется

СК РФ Иван Голунов

Новости по теме

Новости

Основной массив устаревших советских актов отменят с 1 февраля

Основной массив устаревших советских актов отменят с 1 февраля

Власти Москвы получили контроль над "Мосметростроем"

Власти Москвы получили контроль над "Мосметростроем"

Фонд кино подал иск к Kinodanz о возврате 45 млн рублей, выделенных на фильм "Эбигейл"

Фонд кино подал иск к Kinodanz о возврате 45 млн рублей, выделенных на фильм "Эбигейл"

На закупку "Фризиума" и других иностранных лекарств для детей выделят 22 млн руб.

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Депутат сообщил о налаженном ФСБ механизме выявления "игиловцев" на границе РФ

Взрыв на полигоне под Архангельском

Участок Белого моря близ Нёноксы снова закрыли для свободного плавания

Участок Белого моря близ Нёноксы снова закрыли для свободного плавания

В России зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период

В России зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период

Законопроект Клишаса о блокировке электронной почты получил отрицательный отзыв в Госдуме

Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');