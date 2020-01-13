Возбуждено дело против полицейских, причастных к преследованию Голунова
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, связанных с его делом.
"СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - сообщил "Интерфаксу" Голунов в понедельник.
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