Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля

Депутаты предложили отвести 15 дней на сбор поправок в президентский законопроект

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию ожидается в середине февраля, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Первое чтение намечено на 23 января.

После первого чтения в течение 15 дней можно будет подавать поправки к документу, добавил депутат.

Когда будет проводиться всенародное голосование по этому законопроекту, еще не очень понятно, отметил он. По его словам, документ сначала должен пройти все три чтения в Госдуме и затем его должны одобрить сенаторы.

Комитет рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.

Владимир Путин 15 января предложил обсудить возможные поправки в Конституцию, а 20 января уже внес в Госдуму соответствующий законопроект.

На вопрос о причинах такой спешки, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке, такова реальность. На вопрос о сроках принятия законопроекта он ответил, что пока жестких дат не определено, но очевидно, что дело не будет откладываться "в долгий ящик".