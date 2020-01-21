Поиск

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля

Депутаты предложили отвести 15 дней на сбор поправок в президентский законопроект

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию ожидается в середине февраля, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Первое чтение намечено на 23 января.

Изменение Конституции

После первого чтения в течение 15 дней можно будет подавать поправки к документу, добавил депутат.

Когда будет проводиться всенародное голосование по этому законопроекту, еще не очень понятно, отметил он. По его словам, документ сначала должен пройти все три чтения в Госдуме и затем его должны одобрить сенаторы.

Комитет рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.

Владимир Путин 15 января предложил обсудить возможные поправки в Конституцию, а 20 января уже внес в Госдуму соответствующий законопроект.

На вопрос о причинах такой спешки, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке, такова реальность. На вопрос о сроках принятия законопроекта он ответил, что пока жестких дат не определено, но очевидно, что дело не будет откладываться "в долгий ящик".

Хроника 15 – 21 января 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Владимир Путин Конституция Дмитрий Песков Госдума

Новости по теме

Новости

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

На Урале собрались построить самый большой в мире православный храм

Изменение Конституции

Депутаты предложили внести в Конституцию право Думы на вотум недоверия министрам

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Авдеева стал вакантным

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Авдеева стал вакантным

В Госдуме рассказали о хранилищах "страшных вирусов" на территории России

В Госдуме рассказали о хранилищах "страшных вирусов" на территории России

Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb
Изменение Конституции

Москалькова связала поправку о приоритете Конституции с несправедливыми для общества решениями

Москалькова связала поправку о приоритете Конституции с несправедливыми для общества решениями

Сбербанк после утечки данных ввел жесткие правила работы с клиентской информацией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');