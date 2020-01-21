Депутаты предложили внести в Конституцию право Думы на вотум недоверия министрам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству предложил обсудить возможность дать Госдуме право выносить вотум недоверия отдельным чиновникам правительства. Это говорится в заключении комитета к президентским поправкам в Конституцию, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Также он рекомендовал дополнительно проработать ситуацию, в которой Дума не утвердит представленные президентом кандидатуры премьера или федеральных министров.

Комитет рассматривал законопроект перед первым чтением и рекомендовал палате его принять.

Сейчас, по Конституции, президент, трижды получив отказ Госдумы на назначение премьера, назначает своего кандидата и распускает Думу.

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января, предложил обсудить ряд поправок в Конституцию. В тот же день он сформировал рабочую группу по подготовке этих поправок, Крашенинников стал одним из ее сопредседателей.

После первого собрания группы у президента в Ново-Огареве соруководители группы сначала дали понять, что группа сможет предложить какие-то свои поправки, в дополнение к названным в послании. Затем они заявили, что не будут отклоняться от президентских предложений. Путин внес поправки в Госдуму уже 20 января. Несмотря на это, рабочая группа продолжает работу.

Спикер Вячеслав Володин предположил, что поправки будут рассмотрены в первом чтении 23 января, в четверг.