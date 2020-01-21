На Кавказе из-за аномально теплой зимы распустились первоцветы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кавказском заповеднике (расположен на территории Красноярского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии) из-за аномально высокой температуры зацвели первоцветы, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Такое активное цветение в разгар зимы сотрудники особо охраняемых природных территорий называют довольно редким явлением", - говорится в сообщении.

Еще более активное цветение, уточняется в сообщении, наблюдается вблизи черноморского побережья: подснежники в тисо-самшитовой роще и соцветия морозников зацвели на два месяца раньше.

По данным Минприроды, в парке "Южные культуры" (Адлерский район Сочи) некоторые растения также среагировали на теплую зиму активным цветением. Наряду с растениями, которые обычно цветут в декабре, например, камелии, раньше времени могут распуститься бутоны магнолии Суланжа и сакура.