Поиск

На Кавказе из-за аномально теплой зимы распустились первоцветы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кавказском заповеднике (расположен на территории Красноярского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии) из-за аномально высокой температуры зацвели первоцветы, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Такое активное цветение в разгар зимы сотрудники особо охраняемых природных территорий называют довольно редким явлением", - говорится в сообщении.

Еще более активное цветение, уточняется в сообщении, наблюдается вблизи черноморского побережья: подснежники в тисо-самшитовой роще и соцветия морозников зацвели на два месяца раньше.

По данным Минприроды, в парке "Южные культуры" (Адлерский район Сочи) некоторые растения также среагировали на теплую зиму активным цветением. Наряду с растениями, которые обычно цветут в декабре, например, камелии, раньше времени могут распуститься бутоны магнолии Суланжа и сакура.

Россия

Новости по теме

Новости

Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

На Урале собрались построить самый большой в мире православный храм

Изменение Конституции

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля
Изменение Конституции

Депутаты предложили внести в Конституцию право Думы на вотум недоверия министрам

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Авдеева стал вакантным

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Авдеева стал вакантным

В Госдуме рассказали о хранилищах "страшных вирусов" на территории России

В Госдуме рассказали о хранилищах "страшных вирусов" на территории России

Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');