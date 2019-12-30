2019 год стал самым теплым в России и столице более чем за 100 лет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Среднегодовая температура в 2019 году стала самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности, сообщил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в целом на территории России уходящий год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений.

В Москве среднегодовая температура также будет самой высокой: +7,6-7,7 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве - с 1879 года.

Ранее осень 2019 года уже стала самой теплой на Северном полушарии и вошла "в тройку" самых теплых на территории России - средние значения по стране "снизили" аномальные морозы в Западной Сибири.

В целом на земном шаре уходящий год имеет шансы стать самым теплым, но пока не догоняет абсолютный рекорд 2016 года.