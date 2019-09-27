Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей в "Домодедово"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" в четверг, 26 сентября, после взлета из московского аэропорта "Домодедово" столкнулся с птицей, воздушное судно не повреждено, полет не прерывался, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

После прилета в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не выявлено.

По данным телеканала РЕН ТВ, самолет столкнулся со стаей птиц. После прибытия лайнера в Екатеринбург выяснилось, что на лобовом стекле остались следы столкновения, однако повреждения отсутствовали, отмечает телеканал.

Как сообщалось, 15 августа Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Несколько десятков человек пострадали.