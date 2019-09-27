Поиск

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей в "Домодедово"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" в четверг, 26 сентября, после взлета из московского аэропорта "Домодедово" столкнулся с птицей, воздушное судно не повреждено, полет не прерывался, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

После прилета в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не выявлено.

По данным телеканала РЕН ТВ, самолет столкнулся со стаей птиц. После прибытия лайнера в Екатеринбург выяснилось, что на лобовом стекле остались следы столкновения, однако повреждения отсутствовали, отмечает телеканал.

Как сообщалось, 15 августа Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Несколько десятков человек пострадали.

Уральские авиалинии Домодедово Екатеринбург

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

Два пассажира рейса Барнаул-Москва задержаны в "Шереметьево" за брань

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Отопление включили во всех московских квартирах

Отопление включили во всех московских квартирах

В Москве в начале следующей недели будет тепло и дождливо

Московские чиновники выпустили инструкцию для нуждающихся во "Фризиуме"

Московские чиновники выпустили инструкцию для нуждающихся во "Фризиуме"

На семи дорогах Подмосковья поставили комплексы, штрафующие за среднюю скорость

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');