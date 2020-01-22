Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Юрий Чайка назвал предложение поменять работу неожиданным, но приятным

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка заявил, что предложение поменять работу оказалось для него неожиданным, но принял он его с удовольствием.

Предложение со стороны президента Владимира Путина было "очень интересным и комфортным", сказал Чайка в первом интервью "Интерфаксу" в новом качестве. "Это новый этап в моей жизни, это доверие президента, причем высокое. Я обязан его оправдать", - отметил экс-генпрокурор.

Он заметил при этом, что Северо-Кавказский регион занимает в его биографии особое место. "Мои корни тоже с Северного Кавказа. Мой дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе - великого князя Николая Николаевича Романова. А я теперь иду туда полномочным представителем президента РФ, по сути, должность, аналогичная наместнику, - сказал Чайка и добавил: - Семейные традиции - служение государству и руководителю страны - продолжаются".

Чайка также пообещал, что сделает все, чтобы Северный Кавказ больше не назывался сложным регионом, а уровень жизни жителей не уступал наиболее продвинутым регионам страны.

"Основные цели, которые мы ставим перед собой на Северном Кавказе, - это реализация нацпроектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. Кроме того, борьба с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, другими проявлениями преступности", - рассказал новый полпред в СКФО.

"Это целый пласт задач, которые надо решать как можно скорее. Северо-Кавказский регион - это благодатный край, и люди там должны жить лучше, нежели сейчас", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что многократно бывал в этом регионе, лично контролировал ситуацию, связанную с борьбой с коррупцией в таких республиках, как Дагестан и Карачаево-Черкесия, участвовал в урегулировании конфликта, связанного с обострением социальных вопросов и общественно-политической обстановки в Ингушетии.

"Поэтому можно сказать, что здесь мы полностью в курсе дел, происходящих в регионе. Я знаю все реальные болевые точки этого федерального округа. И мы будем внедрять современные технологии, в том числе цифровые. Особенно это касается национальных проектов и денег, которые на них выделяются. Каждая копейка должна идти на реальное необходимое дело", - подчеркнул Чайка. Он сообщил, что в ближайший понедельник, 27 января, намерен вылететь на Северный Кавказ и приступить к работе.

В понедельник, 20 января, Путин предложил Совету Федерации освободить Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. На следующий день стало известно, что Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО. 22 января Путин своим указом назначил бывшего генпрокурора на этот пост.

Юрий Чайка Владимир Путин СКФО

Новости по теме

Новости

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения

Хинштейна прочат на должность главы Думского комитет по информполитике

Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском округе

Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском округе

Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутных войск

Источник сообщил о возможном переходе Акимова в "Почту России"

Новое правительство

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');