Юрий Чайка назвал предложение поменять работу неожиданным, но приятным

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка заявил, что предложение поменять работу оказалось для него неожиданным, но принял он его с удовольствием.

Предложение со стороны президента Владимира Путина было "очень интересным и комфортным", сказал Чайка в первом интервью "Интерфаксу" в новом качестве. "Это новый этап в моей жизни, это доверие президента, причем высокое. Я обязан его оправдать", - отметил экс-генпрокурор.

Он заметил при этом, что Северо-Кавказский регион занимает в его биографии особое место. "Мои корни тоже с Северного Кавказа. Мой дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе - великого князя Николая Николаевича Романова. А я теперь иду туда полномочным представителем президента РФ, по сути, должность, аналогичная наместнику, - сказал Чайка и добавил: - Семейные традиции - служение государству и руководителю страны - продолжаются".

Чайка также пообещал, что сделает все, чтобы Северный Кавказ больше не назывался сложным регионом, а уровень жизни жителей не уступал наиболее продвинутым регионам страны.

"Основные цели, которые мы ставим перед собой на Северном Кавказе, - это реализация нацпроектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. Кроме того, борьба с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, другими проявлениями преступности", - рассказал новый полпред в СКФО.

"Это целый пласт задач, которые надо решать как можно скорее. Северо-Кавказский регион - это благодатный край, и люди там должны жить лучше, нежели сейчас", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что многократно бывал в этом регионе, лично контролировал ситуацию, связанную с борьбой с коррупцией в таких республиках, как Дагестан и Карачаево-Черкесия, участвовал в урегулировании конфликта, связанного с обострением социальных вопросов и общественно-политической обстановки в Ингушетии.

"Поэтому можно сказать, что здесь мы полностью в курсе дел, происходящих в регионе. Я знаю все реальные болевые точки этого федерального округа. И мы будем внедрять современные технологии, в том числе цифровые. Особенно это касается национальных проектов и денег, которые на них выделяются. Каждая копейка должна идти на реальное необходимое дело", - подчеркнул Чайка. Он сообщил, что в ближайший понедельник, 27 января, намерен вылететь на Северный Кавказ и приступить к работе.

В понедельник, 20 января, Путин предложил Совету Федерации освободить Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. На следующий день стало известно, что Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО. 22 января Путин своим указом назначил бывшего генпрокурора на этот пост.