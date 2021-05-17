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Путин продлил на год пребывание Юрия Чайки на госслужбе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин продлил срок пребывания на госслужбе своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке до 21 мая 2022 года. Такое распоряжение от 17 мая опубликовано на портале правовой информации.

21 мая Чайке исполнится 70 лет.

По закону, предельный возраст работы для госслужащих сегодня составляет 65 лет, для судей - 70 лет. Однако закон "О государственной гражданской службе РФ" допускает продление срока службы отдельных чиновников, назначаемых президентом.

Юрий Чайка с лета 1999 года до лета 2006 года был министром юстиции, затем до января 2020 года возглавлял Генпрокуратуру.

Юрий Чайка СКФО Владимир Путин

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