Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском округе

Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Указ от 22 января вступил в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу. Сенаторы в среу поддержали назначение бывшего заместителя председателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в СКФО, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Соответствующий указ президента также опубликован на сайте Кремля.