Суд повторно арестовал активы и имущество на 1 млрд рублей по делу Абызова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы вновь наложил обеспечительный арест на различные активы по уголовному делу в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Она уточнила, что арестованное имущество принадлежит преимущественно третьим лицам, в связи с чем срок ареста установлен до 25 марта.

Это повторное рассмотрение ходатайства следствия на арест имущества экс-министра. Ранее Мосгорсуд отменил постановление райсуда от 10 сентября 2019 года и направил материалы дела на пересмотр.

Адвокат Абызова Сергей Дрозда тогда сообщил "Интерфаксу", что речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 млрд рублей.

Дело Абазова

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных компаний, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", которые вырабатывали поставляли электроэнергию в Новосибирской области, похитил у этих организаций 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме были выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет для чиновников на занятие бизнесом и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные преступным путем и впоследствии легализованные. Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.