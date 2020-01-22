Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО до конца марта

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста до 26 марта экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного общества, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Суд также продлил содержание под стражей на аналогичный период еще двум фигурантам дела - бывшему директору "Сибэко" Александру Пелипасову и бывшему члену совета директоров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Николаю Степанову.

Следователь Сергей Степанов заявил в суде, что Абызов, находясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования.

В свою очередь адвокат экс-министра Александр Аснис настаивал на том, что суд игнорирует доводы защиты об оценке правильности выводов следствия по квалификации обвинения. По словам защитника, суд, продлевая срок содержания лица под стражей, обязан убедиться, что представленные следствием материалы содержат достоверные сведения и фактические данные о причастности обвиняемого к совершению преступления.

"В частности, в материалах, представленных суду, отсутствуют сведения о причастности Абызова к мошенничеству, поскольку в его действиях отсутствуют такие обязательные признаки состава преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ, как противоправность, безвозмездность, обман или злоупотребление доверием, использование служебного положения и последствия в виде причинения ущерба", - отметил Аснис в суде.

Сам Абызов в суде сообщил, что у него диагностирован острый невроз и он находится на четвертом курсе лечения.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", поставляющих электроэнергию в Новосибирской области, и похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие также считает, что на посту министра Абызов нарушил запрет на предпринимательскую деятельность и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.