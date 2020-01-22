В "Пулково" дезинфицировали лайнер из КНР, на котором прилетел заболевший пассажир

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что одному из пассажиров, прилетевших в петербургский аэропорт "Пулково" из Китая, оказана вся необходимая помощь в связи с выявленными у него симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ); лайнер, на котором прибыл заболевший, продезинфицировали.

"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в среду.

Там уточнили, что пока информация есть лишь по одному из госпитализированных в "Пулково" пассажиров с симптомами ОРВИ. Откуда прилетел пассажир, в ведомстве не уточняют. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что двоих пассажиров авиарейса, прибывшего в петербургский аэропорт "Пулково" из Китая, тестируют на наличие коронавируса. По его словам, результаты тестирования станут известны в течение нескольких дней.

Ранее в СМИ сообщалось, что из "Пулково" госпитализированы два пассажира. Как рассказал "Интерфаксу" главный врач петербургской клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев, в медучреждение с подозрением на ОРВИ из "Пулково" доставили гражданина КНР и россиянина.

"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. (Постановка диагноза - ИФ) занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае", - сказал Яковлев.

Ранее в среду в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной "Интерфаксу" сообщили о госпитализации больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ россиянина, прибывшего в Петербург из КНР.