Два пассажира рейса из Шанхая попали в больницу Петербурга с подозрением на ОРВИ

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ из аэропорта "Пулково" госпитализированы двое - гражданин КНР и россиянин, сообщил "Интерфаксу" главврач больницы Алексей Яковлев в среду.

"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. (Постановка диагноза - ИФ) занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае", - сказал Яковлев.

Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной "Интерфаксу" сообщили о госпитализации с подозрением на ОРВИ россиянина, прибывшего в Петербург из Шанхая.

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