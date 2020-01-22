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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:38

Два пассажира рейса из Шанхая попали в больницу Петербурга с подозрением на ОРВИ

Два пассажира рейса из Шанхая попали в больницу Петербурга с подозрением на ОРВИ
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ из аэропорта "Пулково" госпитализированы двое - гражданин КНР и россиянин, сообщил "Интерфаксу" главврач больницы Алексей Яковлев в среду.

"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. (Постановка диагноза - ИФ) занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае", - сказал Яковлев.

Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной "Интерфаксу" сообщили о госпитализации с подозрением на ОРВИ россиянина, прибывшего в Петербург из Шанхая.

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Хроника 09 – 22 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Санкт-Петербург

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