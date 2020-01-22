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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:28

Прилетевшего из КНР россиянина отправили в инфекционную больницу Петербурга

Прилетевшего из КНР россиянина отправили в инфекционную больницу Петербурга
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россиянин госпитализирован из петербургского аэропорта "Пулково" по прилете из Китая с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

"На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Между тем в администрации больницы агентству сообщили, что информации о прибывшем пациенте у них пока нет. Аэропорт "Пулоково" расположен на юге Петербурга, больница имени Боткина - на севере. По данным СМИ, пассажир прибыл в Петербург из Шанхая.

Новый коронавирус в Китае

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не делать поспешных выводов из сообщений о госпитализации пассажира китайского рейса в Петербурге. "Идет обычный текущий медицинский процесс", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

В настоящее время в Китае распространяется новый тип коронавируса, вызывающий пневмонию. Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря). Возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус. Кроме того, руководитель ведомства Анна Попова рассказала, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием.

Попова также сообщила, что угроза распространения в РФ нового коронавируса полностью минимизирована, а ведомством разработана собственная тест-система для его раннего выявления.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Петербург Пулково Анна Митянина Китай Шанхай Геннадий Онищенко

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