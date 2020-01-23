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В Госдуме пообещали не закладывать в Конституцию обнуление президентских сроков

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - После того, как из Конституции исключат слово "подряд" в положении о возможных двух президентских сроках для одного человека, не будет обнуления сроков для тех, кто ранее занимал пост президента, объяснил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

"Никакого обнуления не предусматривается. Более того, из текста убирается слово "подряд" и предусматривается процедура, что гражданин не может быть президентом более двух сроков", - сказал он на заседании палаты, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

23 января депутаты рассматривают в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Владимир Путин внес его в Госдуму 20 января.

Когда президент в послании Федеральному собранию перечислял предложенные им изменения в Конституцию, он отметил, что не считает вопрос со словом "подряд" принципиальным, но готов согласиться, что его можно исключить из положения об ограничении пребывания на посту главы государства.

В декабре на большой пресс-конференции Путина спросили о возможности конституционных изменений. Он сказал, что в целом нельзя спешить и делать опрометчивые шаги в связи с изменением Основного закона, но, по его мнению, слово "подряд" отменить можно, раз на этом так настаивают некоторые политики и политологи.

Хроника 15 – 23 января 2020 годаИзменение Конституции
Госдума Владимир Путин Павел Крашенинников Ярослав Нилов Конституция

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