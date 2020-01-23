Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном чтении внесенный президентом РФ законопроект (№ 883656-7) о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Законопроектом предлагается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов СБ РФ.

Согласно документу, зампред Совета безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства.

Законопроект был рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке.

Председатель думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев заявлял ранее, что "в законопроекте содержатся важные положения о введении новой должности заместителя председателя Совета безопасности, и об обязанности занимающего этот высокий пост лица сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам в минувшую среду после Совета Думы: "Надеемся, что после приятия законопроект о введении должности зампреда СБ РФ сразу поступит для рассмотрения в Совет Федерации, и затем - решение за президентом".

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.