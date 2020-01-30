Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Зарплата заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей в месяц. Такой указ президента и председателя Совбеза Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эту должность занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Указ вступил в силу с 16 января.

15 января Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это решение тем, что ранее в тот же день Путин в послании Федеральному собранию изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе "фактор правительства" не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе.

Указы о назначении и создании новой должности были подписаны 16 января. 17 января президент внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совбеза. Сейчас этот законопроект уже прошел Госдуму и Совет Федерации.