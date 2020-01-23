Путин призвал к борьбе с антисемитизмом, который "заканчивается Освенцимом"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, от кого бы это ни исходило, отметив, что антисемитизм "заканчивается Освенцимом". Он сказал это на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Он считает, что "нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем".

Путин также напомнил, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и "внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом".

"Что касается трагедии Холокоста, то 40% убитых и замученных евреев - евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия", - сказал он.

Российский президент прибыл в Израиль для участия в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". На мемориальное мероприятие должны приехать около 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Евросоюза. Путин также должен принять участие в открытии в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Встречая Путина в аэропорту Бен-Гуриона глава МИД Израиля Исраэль Кац сказал, что "хочет лично поблагодарить" президента России за то, что Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц (Освенцим) и помогла победе над нацистами. Мать министра была среди тех, кто был в этом лагере и был освобожден советскими войсками.

День освобождения Освенцима установлен ООН, как международный день памяти жертв Холокоста.