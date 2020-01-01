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Главный раввин Польши назвал безответственными обвинения бывшего посла Липского в антисемитизме

По его словам, дипломат помогал евреям, высланным из Германии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Польши Михаил Шудрих назвали "безответственными" обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липски, поскольку эти обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Об этом говорится в их заявлении в газете Rzech Pospolita.

Они напомнили, что Польша в то время поддерживала эмиграцию своего 10%-ного еврейского меньшинства, но делала это в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку.

"Одновременно, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, польские дипломаты, включая лично посла в Лейпциге, оказали им поддержку. Обвинять его в антисемитизме по единственному предложению, вырванному из контекста, крайне безответственно", - объяснили они.

Колодзейска-Полтын и Шудрих также назвали память о Второй мировой войне основой современной европейскиой идентичности и предостерегли от любых искажений этой памяти.

Они напомнили, что руководство современной Германии регулярно говорит правду об этой войне, и пожелали российским властям проявить "такую же честность".

Президент Владимир Путин 24 декабря на коллегии Минобороны назвал Юзефа Липски "антисемитом и сволочью" за то, что дипломат в 1939-м году поддержал планы Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку "на вымирание". По его словам, посол, узнав об этих планах, пообещал, что за это Гитлеру поставят памятник в Варшаве, о чем написал в донесении в МИД Польши.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", - сказал тогда Путин.

На той же коллегии президент повторил свои утверждения о том, что перед подписанием пакта Молотова и Риббентропа подобные договоры о ненападении с Германией заключили все ведущие страны Европы, и о том, что Польша, Великобритания и Франция дали Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что со стороны руководства Польши было бы честным принести извинения за поддержку его довоенными предшественниками идей фашистской Германии, в том числе по высылке евреев в Африку.

Клара Колодзейска-Полтын Михаил Шудрих Польша Юзеф Липски Владимир Путин

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