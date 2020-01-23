Турбизнес не заметил массовых отказов россиян от отдыха в Китае из-за вируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры и турагенты не заметили массовых отказов от туров в Китай, продажи путевок также идут в обычном режиме; при этом спрос на авиабилеты в китайские города снизился после распространения информации о новом коронавирусе.

"Если говорить о Китае, подавляющее большинство российских туристов выбирают остров Хайнань. Там случаев заражения вирусом нет - поэтому массовых отказов от поездок мы не отмечаем, есть только единичные. По сути, у Хайнаня сейчас нет конкурентов - тур на двоих из Москвы в отель 4* стоит 55 тысяч, за эти деньги на теплое море сейчас не уехать никуда. То есть, если турист отказывается от тура, он отказывается от отдыха", - рассказал "Интерфаксу" директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour также сообщили, что продажи туров в Китай идут в штатном режиме, об аннуляциях и массовых отказах речи нет. "Туристы интересуются информацией по ситуации, однако не меняют своих намерений отправиться на отдых. Хайнань находится на удалении 1,5 тыс. километров от Уханя, где произошла вспышка заболевания", - отметили в компании.

Незначительное количество отказов от туров в Китай зафиксировал туроператор "Интурист". "На этом направлении у нас броней немного. При аннуляции тура возврат денежных средств рассчитывается индивидуально, исходя из дат поездки и ее продолжительности", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании добавили, что ситуация с китайским вирусом повлияла на спрос на туры в Таиланд и Вьетнам. "Агенты и туристы обеспокоены, в контакт-центр "Интуриста" поступают звонки с вопросами, насколько отдых в этих странах Юго-Восточной Азии безопасен", - отметили в пресс-службе.

Тем не менее, по словам Алексана Мкртчяна, на реальном турпотоке в ЮВА это беспокойство не сказывается. "Самолеты в Бангкок и на Пхукет летают заполненные, свободных мест нет. Случаев заражения вирусом ни на Пхукете, ни в Бангкоке отмечено не было", - сказал он. Аналогичную информацию сообщили и в TEZ Tour.

Среди самостоятельных туристов отказов от авиабилетов в Китай нет, но покупают их сейчас меньше. "В январе спрос на авиабилеты из России в Китай упал на 10% - в первую очередь, в Циндао и Ханчжоу, Пекин и Шанхай - города, которые находятся недалеко от Уханя. Зато в курортный город Санья на Хайнане билеты покупали чаще на 33%", - рассказали в туристическом сервисе Aviasales.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты считают, что китайскому правительству в кратчайшие сроки удастся взять ситуацию с вирусом под полный контроль. "Правительство Китая держит ситуацию под контролем, в аэропортах проводится тщательный досмотр всех пассажиров на наличие симптомов заболевания. Около 600 случаев заражения на 1,5-миллиардное население Китая не говорит о массовой эпидемии. Пока никаких поводов для паники нет", - сообщили в TEZ Tour.

По мнению Мкртчяна, шумиха вокруг вируса утихнет в ближайшие две-три недели, и к февралю ситуация стабилизируется.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 600 заболевших, 17 человек стали жертвами эпидемии. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Во вторник, 21 января, Ростуризм вслед за Роспотребнадзором рекомендовал российским туристам не ездить в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса до стабилизации ситуации.

Кроме того, стало известно, что международные аэропорты в разных странах мира начали вводить дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Такие меры, в частности, приняли воздушные гавани Дубая, Великобритании, США, Малайзии и других стран.