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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:07

"Шереметьево" пока не отменило пятничный рейс из Уханя

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Прямой рейс China Southern из Уханя в Москву не отменен, судя по онлайн-табло "Шереметьево", его ждут в аэропорту в 19:25 в пятницу. Ранее Минтранс Китая сообщил о полном прекращении транспортного сообщения с Уханем из-за вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

Новый коронавирус в Китае

"В Москве не получали сведений о закрытии аэропорта" Уханя, сообщил информированный источник "Интерфакса". Он добавил, что российские авиационные власти не ограничивали полеты в Ухань и рейсы должны выполняться по расписанию.

Как следует из онлайн-табло аэропорта "Тяньхэ" на сервисе Flightradar24, большая часть прибывающих и вылетающих рейсов там отменена, но полностью он не закрыт. По данным Flightradar24, некоторое время назад там приземлился самолет AirChina из Урумчи, 75 минут назад - борт ChinaEastern из Токио. Московский рейс CZ355 также значится как готовящийся к вылету по расписанию. Статус "отменен" рейсу не присвоен.

В среду из "Шереметьево" в Ухань вылетел еще один самолет China Southern. Эта компания совершает прямые рейсы между Москвой и Уханем по средам, пятницам и воскресеньям.

Китай Ухань Шереметьево China Southern

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