В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая

Речь идет лишь об единицах заболевших, подчеркнул главный врач медучреждения Алексей Яковлев

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге продолжают поступать пациенты, прибывшие из Китая, но речь не идет о массовости, сообщил главный врач больницы Алексей Яковлев.

"Три было на вчера (23 января - ИФ), сегодня еще поступают. Это не десятки, единицы", - сказал он журналистам в пятницу. Яковлев предупредил, что медики в ближайшее время будут сохранять настороженность в отношении прибывших из Китая: "Мы будем в таком режиме работать в ближайшее время, будем обследовать людей с подозрением на китайский вирус".

"Процесс только начался, все время будут поступать такие пациенты", - сказал он, объяснив это тем, что в город регулярно прилетают рейсы из Китая, приезжают китайские туристы.

Использование капсулы и специальных костюмов при госпитализации пациентов Яковлев объяснил стандартами работы и стремлением избежать распространения вируса, в том числе на врачей.

"Не исключено, что мы также будем госпитализировать и других пациентов. Это стандарт работы. На этапе госпитализации надо обеспечить безопасность. Не надо пугаться, когда вы будете видеть, что в этих капсулах мы кого-то везем на обследование", - сказал главврач.

Ранее в пятницу Яковлев сообщал, что коронавирус не был выявлен ни у одного из трех человек госпитализированных в инфекционную больницу имени Боткина, двое из пациентов готовятся к выписке.

"Могу однозначно сказать, что все пациенты, поступившие к нам, не имеют отношения к китайской инфекции...Из тех (троих - ИФ), кто поступил, один готовится к выписке, еще один, скорее всего, во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке", - сказал Яковлев. Он отметил, что у всех троих пациентов нормальная температура, они чувствуют себя хорошо.

Ранее в январе сообщалось о двоих госпитализированных с подозрением на коронавирус пациентах, прибывших из Китая, - россиянине и гражданине КНР. У обоих заболевших диагностировали ОРВИ, диагноз "коронавирус" медики исключили.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 881 человека, 26 заболевших умерли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще более 10 городов.