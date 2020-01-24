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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:10

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая

Речь идет лишь об единицах заболевших, подчеркнул главный врач медучреждения Алексей Яковлев

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге продолжают поступать пациенты, прибывшие из Китая, но речь не идет о массовости, сообщил главный врач больницы Алексей Яковлев.

"Три было на вчера (23 января - ИФ), сегодня еще поступают. Это не десятки, единицы", - сказал он журналистам в пятницу. Яковлев предупредил, что медики в ближайшее время будут сохранять настороженность в отношении прибывших из Китая: "Мы будем в таком режиме работать в ближайшее время, будем обследовать людей с подозрением на китайский вирус".

"Процесс только начался, все время будут поступать такие пациенты", - сказал он, объяснив это тем, что в город регулярно прилетают рейсы из Китая, приезжают китайские туристы.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

Использование капсулы и специальных костюмов при госпитализации пациентов Яковлев объяснил стандартами работы и стремлением избежать распространения вируса, в том числе на врачей.

"Не исключено, что мы также будем госпитализировать и других пациентов. Это стандарт работы. На этапе госпитализации надо обеспечить безопасность. Не надо пугаться, когда вы будете видеть, что в этих капсулах мы кого-то везем на обследование", - сказал главврач.

Ранее в пятницу Яковлев сообщал, что коронавирус не был выявлен ни у одного из трех человек госпитализированных в инфекционную больницу имени Боткина, двое из пациентов готовятся к выписке.

"Могу однозначно сказать, что все пациенты, поступившие к нам, не имеют отношения к китайской инфекции...Из тех (троих - ИФ), кто поступил, один готовится к выписке, еще один, скорее всего, во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке", - сказал Яковлев. Он отметил, что у всех троих пациентов нормальная температура, они чувствуют себя хорошо.

Ранее в январе сообщалось о двоих госпитализированных с подозрением на коронавирус пациентах, прибывших из Китая, - россиянине и гражданине КНР. У обоих заболевших диагностировали ОРВИ, диагноз "коронавирус" медики исключили.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 881 человека, 26 заболевших умерли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще более 10 городов.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Инфекционная больница имени Боткина Петербург Алексей Яковлев Китай

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