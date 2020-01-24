Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:10

В руководстве администрации президента в ближайшие дни перераспределят обязанности

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В руководстве администрации президента в ближайшие дни будут перераспределены обязанности в связи с новыми назначениями, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что соответствующий документ будет подписан до конца пятницы 24 января или к понедельнику.

Ранее в пятницу Путин подписал указы о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента, а бывших министров экономического развития и культуры Максима Орешкина и Владимира Мединского - помощниками президента.

После перераспределения обязанностей пресс-служба Кремля объявит, "что будет входить в обязанности Козака и Мединского".

"Понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался (Андрей) Белоусов", - отметил Песков.

Помощник президента по экономическим вопросам Белоусов в минувшую среду был назначен первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Козак, Орешкин и Мединский в новый состав правительства не вошли.

Дмитрий Козак Владимир Путин Владимир Мединский Максим Орешкин Кремль Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Роструд пообещал помочь многодетному водителю фуры, в знак протеста перекрывшему улицу в Москве

Ходорковский и Лебедев

Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано

Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано
Новый коронавирус в Китае

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая
Новый коронавирус в Китае

Из-за коронавируса в РФ ввели полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и ЮВА

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

Козак назначен замглавы администрации президента

Полиция закупила компьютеры на российской ОС на 1,4 млрд рублей

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');