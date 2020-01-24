В руководстве администрации президента в ближайшие дни перераспределят обязанности

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В руководстве администрации президента в ближайшие дни будут перераспределены обязанности в связи с новыми назначениями, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что соответствующий документ будет подписан до конца пятницы 24 января или к понедельнику.

Ранее в пятницу Путин подписал указы о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента, а бывших министров экономического развития и культуры Максима Орешкина и Владимира Мединского - помощниками президента.

После перераспределения обязанностей пресс-служба Кремля объявит, "что будет входить в обязанности Козака и Мединского".

"Понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался (Андрей) Белоусов", - отметил Песков.

Помощник президента по экономическим вопросам Белоусов в минувшую среду был назначен первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Козак, Орешкин и Мединский в новый состав правительства не вошли.