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Козак назначен замглавы администрации президента

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Такой указ опубликован на сайте Кремля.

Новое правительство

Другим указом глава государства увеличил число заместителей руководителя президентской администрации с двух до трех.

Руководителем администрации президента является Антон Вайно. У него два первых заместителя - Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также три заместителя - Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков, указано на сайте Кремля.

В этот же день Путин назначил помощниками президента бывших министра экономического развития Максима Орешкина и министра культуры Владимира Мединского. Они и Козак не вошли в новый состав правительства, которое сформировал Михаил Мишустин. В нем Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников, а Минкульт - глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

Новые лица в кабинете министров

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта.Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. До назначения в кабинет министров возглавляла департамент кинематографии.Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководивший РособрнадзоромМинистр юстиции Константин Чуйченко. До назначения в кабинет министров руководил аппаратом правительства.Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Ранее он занимал пост губернатор Пермского края.Министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 2013 года возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Ранее занимался развитием цифровых платформ в статусе вице-президента ПАО "Ростелеком". Шадаев уже работал в Минкомсвязи в команде Леонида Реймана, который возглавлял министерство в 2004-2008 годах.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, до назначения был заместителем министра финансов РФМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков. До назначения являлся ректором Тюменского госуниверситета, с 2016 года был депутатом Тюменской областной думы.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта.
Дмитрий Козак Владимир Путин Владимир Мединский Максим Орешкин

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