Козак назначен замглавы администрации президента

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Такой указ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом глава государства увеличил число заместителей руководителя президентской администрации с двух до трех.

Руководителем администрации президента является Антон Вайно. У него два первых заместителя - Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также три заместителя - Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков, указано на сайте Кремля.

В этот же день Путин назначил помощниками президента бывших министра экономического развития Максима Орешкина и министра культуры Владимира Мединского. Они и Козак не вошли в новый состав правительства, которое сформировал Михаил Мишустин. В нем Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников, а Минкульт - глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.