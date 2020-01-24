В Софии не исключили высылки заподозренных в шпионаже российских дипломатов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД Болгарии с большой долей вероятности объявит персонами нон-грата двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, и вышлет их, заявила глава министерства Екатерина Захариева агентству "Фокус".

Ее ведомство получило информацию прокуратуры Болгарии о подозрениях в адрес россиян.



В МИД в пятницу вызовут российского посла, добавила Захариева и отметила, что "это уже второй случай".

Ранее 24 января прокуратура Болгарии объявила, что в отношении двух российских дипломатов ведется досудебное расследование в связи с подозрениями в шпионаже. Первого секретаря консульского отдела посольства подозревают в том, что он с 2017 года собирал информацию о выборах в Болгарии. Сотрудника торгпредства заподозрили в сборе данных в сфере энергетики, в том числе составляющих государственную и служебную тайну.

В октябре 2019 года София объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства, которого также заподозрили в шпионаже. В ответ Москва в декабре выслала из России болгарского дипломата.