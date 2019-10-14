В Кремле ответили на предложение Суркова изучать "путинизм"

Помощник президента России Владислав Сурков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласен с мнением помощника главы государства Владислава Суркова о необходимости изучать политическое наследие Владимира Путина, но заявил, что ему не нравится термин "путинизм".

"Мне не совсем импонирует название "путинизм", я не знаю, что такое политический лайф-хак. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента и находился в должности председателя правительства, - это очень важные годы в истории нашей страны, в истории развития всего мира. И невозможно умалять роль Путина в этих процессах", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие высказывания Суркова.

На вопрос, руководствуется ли президент какой-то идеологией и можно ли считать идеологией систему его действий, Песков ответил: "Если можно считать исключительно прагматизм в работе президента, что целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого россиянина в отдельности - это его подход, он сам об этом неоднократно говорил".

Ранее на сайте "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм". Владислав Сурков объяснил изданию, почему считает полезным начинанием исследовать такое явление, как "путинизм".

Помощник российского лидера отмечает, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования".

"Понять, "как они делают это", всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет", - пишет представитель Кремля.

При этом Сурков полагает, что "путинизм", как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада, в отраженном, а значит, отчасти искаженном свете". "Но он наш, и без него никак", - считает Сурков.

Идеология будущего

В феврале 2019 года Сурков уже высказывал идею о том, что в России формируется "государство нового типа", которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства он называет "государством Путина" и предлагает исследовать "весь комплекс идей и измерений путинизма как идеологии будущего".

"Государство Россия (после развала СССР - ИФ) продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся, в целом, к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а, скорее всего, и на весь предстоящий век", - написал Сурков 11 февраля в статье "Долгое государство Путина", которая была опубликована в "Независимой газете".