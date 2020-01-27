Что случилось этой ночью: понедельник, 27 января

Обновленные данные о скончавшихся от пневмонии в КНР, судьба оставленных в "Шереметьево" детей, гибель баскетболиста Коби Брайнта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80. За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.

- Оставленных в "Шереметьево" детей привезут в Хабаровск. По словам уполноченного по правам детей региона, скорее всего, детей сначала поместят в социальное учреждение, до установления ближайших родственников. Как сообщила прокуратура, в настоящий момент они находятся в одной из подмосковных больниц. Личность отца уже установлена, ведутся его поиски.

- Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Личный вертолет Брайанта упал возле города Калабасаса в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния. В результате падения никто не выжил. На борту разбившегося вертолета было девять человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

- Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет.

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