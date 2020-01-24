В АТОР назвали количество находящихся в Китае российских туристов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Китае сейчас находятся до семи тысяч организованных российских туристов. Об этом сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Больше всего туристов на Хайнане. По предварительным оценкам федеральных операторов, там около 5-6 тысяч россиян. Еще до 1 тысячи организованных туристов могут путешествовать по Китаю в рамках групповых и индивидуальных экскурсионных туров - они путешествуют в Пекин и Шанхай", - сказала она.

Источник, близкий к Ростуризму, сообщил, что эвакуация российских туристов из Китая пока не планируется.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала "Интерфаксу", что Китай - одно из самых популярных направлений поездок российских туристов.

"Китай с января по сентябрь 2019 года посетили с туристскими целями более 655 тысяч российских граждан, это четвертое по популярности направление поездок россиян. Но основной поток, тем более зимой, летит прямыми рейсами на тропический остров Хайнань в Южно-Китайском море, где предлагается пляжный отдых. В прошлом году турпоток в Китай вырос на 22% в первую очередь за счет Хайнаня", - сообщила она.

В 2018 году на Хайнане побывало 200 тысяч туристов из России. Тюрина напомнила, что на острове пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.