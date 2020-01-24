Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Такое решение последовало за рекомендацией Ростуризма отказаться от поездок в КНР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Туроператоры остановили продажи туров в Китай после того, как Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страну, сообщили "Интерфаксу" представители туркомпаний.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour заявили, что в соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января продажа туров в Китай на сайте туроператора приостановлена.

"В дальнейшем в обязательном порядке все туристы, заключившие и планирующие заключить договоры о реализации туристских продуктов в КНР будут проинформированы о текущей эпидемиологической обстановке в стране и порядке расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туризме", - добавили в пресс-службе.

В компании сообщили, что на данный момент на отдыхе на курортах острова Хайнань по линии туроператора находятся более 2 тысяч человек.

"У нас туры на регулярных рейсах, поэтому все авиакомпании должны будут вернуть деньги. Путевки будут аннулированы, деньги вернут в полном объеме, либо туристы смогут перебронировать на любое другое направление. Альтернативы Китаю по этой цене нет", - сказали в свою очередь в "Интуристе".

В туристической компании уточнили, что бронирования Китая "встали" со среды, 22 января. При этом глубина продаж (время до поездки, в течение которого можно забронировать тур - ИФ) была до апреля.

В компании "Тартус-Тур" "Интерфаксу" также сообщили, что приостанавливают продажи, чтобы обезопасить туристов. "После заявления Ростуризма мы уже не подтверждаем бронирования и будем предлагать 100% возврат денег за туры", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что сейчас порядка 600 клиентов "Тартус-Тур" отдыхают на острове Хайнань и вывозить их планируется по графику. Глубина продаж туров достигает осени.

Ранее "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Китае сейчас находятся до семи тысяч организованных туристов из РФ.

Источник, близкий к Ростуризму, в свою очередь заявил, что эвакуация российских туристов из Китая пока не планируется.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.

Вспышка пневмонии в Китае

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.