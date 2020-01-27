В Приморье прокуроры начали следить за мерами по защите от коронавируса

Они контролируют, что делают врачи и чиновники

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморья и Дальневосточная транспортная прокуратура взяли на контроль действия Роспотребнадзора и региональных органов власти по защите от распространения нового "уханьского" коронавируса, сообщили надзорные ведомства.

Прокуроры отслеживают, что делается для усиления санитарно-карантинного контроля, в том числе на КПП на границе, как врачей готовят на случай выявления вируса, готовы ли больницы к приему, изоляции и лечению заразившихся.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора объявило, что в больнице обратились три человека с подозрением на новый коронавирус, но его у них не нашли.

На утро понедельника в Китае, по официальным данным, был подтвержден 2761 случай заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще 37 случаев произошли за пределами КНР. 80 заболевших умерли.