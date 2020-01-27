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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

В Приморье прокуроры начали следить за мерами по защите от коронавируса

Они контролируют, что делают врачи и чиновники

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморья и Дальневосточная транспортная прокуратура взяли на контроль действия Роспотребнадзора и региональных органов власти по защите от распространения нового "уханьского" коронавируса, сообщили надзорные ведомства.

Новый коронавирус в Китае

Прокуроры отслеживают, что делается для усиления санитарно-карантинного контроля, в том числе на КПП на границе, как врачей готовят на случай выявления вируса, готовы ли больницы к приему, изоляции и лечению заразившихся.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора объявило, что в больнице обратились три человека с подозрением на новый коронавирус, но его у них не нашли.

На утро понедельника в Китае, по официальным данным, был подтвержден 2761 случай заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще 37 случаев произошли за пределами КНР. 80 заболевших умерли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяЗа пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Приморье Роспотребнадзор прокуратура Китай

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