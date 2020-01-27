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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Роспотребнадзор разъяснил туристам их права при отказе от оплаченных туров в Китай

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разъяснил туристам их права при отказе от оплаченных туров в КНР, где находится очаг коронавируса.

Согласно закону, если в стране, куда направляется турист, возникла угроза безопасности его жизни или здоровья, он вправе через суд потребовать расторгнуть договор с туроператором, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве в понедельник. При расторжении договора до начала путешествия клиенту должны вернуть все деньги, заплаченные им за путевку. После начала путешествия туристу возвращают часть суммы за услуги, которые еще не успел оказать туроператор.

По словам собеседника агентства, обязанность по возврату денег в случае расторжения путешественником договора лежит исключительно на туроператоре. Если компания будет уклоняться от этой обязанности, закрепленной в законе, то клиент вправе обратиться в суд. При этом в данном случае степень ответственности туроператора возрастет, так как с него могут потребовать иных выплат через суд, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что в случае возникновения проблем с возвратом денег туроператорами за туры в КНР, туристы могут обращаться за дополнительными разъяснениями по телефону "горячей линии".

Ранее в понедельник стало известно, что крупнейшие чартерные авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

Ростуризм ранее в январе рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай

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