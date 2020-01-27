Роспотребнадзор разъяснил туристам их права при отказе от оплаченных туров в Китай

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разъяснил туристам их права при отказе от оплаченных туров в КНР, где находится очаг коронавируса.

Согласно закону, если в стране, куда направляется турист, возникла угроза безопасности его жизни или здоровья, он вправе через суд потребовать расторгнуть договор с туроператором, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве в понедельник. При расторжении договора до начала путешествия клиенту должны вернуть все деньги, заплаченные им за путевку. После начала путешествия туристу возвращают часть суммы за услуги, которые еще не успел оказать туроператор.

По словам собеседника агентства, обязанность по возврату денег в случае расторжения путешественником договора лежит исключительно на туроператоре. Если компания будет уклоняться от этой обязанности, закрепленной в законе, то клиент вправе обратиться в суд. При этом в данном случае степень ответственности туроператора возрастет, так как с него могут потребовать иных выплат через суд, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что в случае возникновения проблем с возвратом денег туроператорами за туры в КНР, туристы могут обращаться за дополнительными разъяснениями по телефону "горячей линии".

Ранее в понедельник стало известно, что крупнейшие чартерные авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

Ростуризм ранее в январе рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.