В Москве состоялся учредительный съезд партии "Новые люди"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве прошел учредительный съезд партии "Новые люди", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Председателем избрана председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.

"Заложена основа для создания большой политической организации, которая даст возможность быть представленным миллионам людей, взглядам которых не подходит сейчас ни одна из действующих партий", - сказала Лукиянова, слова которой приводит пресс-служба.

На съезде принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Санкт-Петербурга до Камчатки.

В январе стало известно, что бизнесмены и сооснователи Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков намерены создать свою партию. Документы в Минюст РФ были поданы в декабре прошлого года. Изначально ожидалось, что Нечаев должен был стать лидером партии, а Даванков возглавить исполнительный комитет.

Позже представитель партии сообщил, что учредительный съезд партии пройдёт в закрытом режиме.

Нечаев является членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).