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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:54

Сотрудникам РЖД на Дальнем Востоке выдали маски, перчатки и антисептики

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" приняло меры для борьбы с распространением нового коронавируса на вокзалах на территориях, близких к Китаю. В частности, сотрудникам, которые работают с пассажирами, в том числе кассирам, выдали медицинские маски, перчатки и антисептики.

Новый коронавирус в Китае

На вокзалах регулярно проводят дезинфекцию специальными моющими составами и введен режим проветривания. Там провели ревизию систем вентиляции и расклеили памятки о мерах профилактики.

На вокзалах дежурят врачи, а в медицинские пункты завезли необходимые противоэпидемические средства, сообщила компания.

Поездные бригады прошли инструктаж. В поездах проводится дезинфекция. Пассажирам перед отправкой по громкой связи рассказывают о мерах профилактики инфекции.

Эти дополнительные меры принимаются на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

На утром 28 января, по официальным данным, в Китае подтверждено 4515 случаев заражения новым коронавирусом, который вызывает пневмонию. Это данные без учета Тайваня, Гонконга и Макао (еще 20 заболевших). Состояние 976 заразившихся врачи оценивали как критическое. С начала вспышки умерли 106 больных, 60 - поправились. Отдельные случаи заражения отмечены еще в ряде стран у людей, побывавших у Китае.

Дополняется

РЖД Китай Дальний Восток Забайкалье Сибирь

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