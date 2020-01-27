Байден уверен, что Трамп не защитит США от коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден в понедельник заявил, что президент США Дональд Трамп хуже, чем кто-либо еще, сможет отреагировать на ситуацию с распространением коронавируса.

"Продемонстрированные неудачные суждения Трампа и его неоднократное неприятие научных выводов делают его худшим человеком для того, чтобы возглавить нашу страну во время глобального вызова в области здравоохранения", - написал Байден в статье, опубликованной в газете USA Today.

"Болезни не останавливаются на границах. Им нельзя преградить путь, выстроив стену. Мы не можем оставаться в безопасности, не помогая другим быть в безопасности", - отметил Байден.

Он напомнил, что во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году Трамп активно критиковал администрацию Обамы, назвав ее "некомпетентной". Байден напомнил, что Трамп, в частности, выступал за запрет на авиарейсы из стран, где были зафиксированы случаи заражения. По мнению Байдена, такая мера "только бы ухудшила ситуацию".

Трамп написал в твиттере в 2015 году: "Я начинаю думать, что президент не совсем психически здоров. Почему он не запретил перелеты? Безумец". Позже он также призывал Обаму добровольно уйти в отставку после сообщения о госпитализации в Нью-Йорке пациента с симптомами Эболы.

По последним данным, общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.

Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и других странах.