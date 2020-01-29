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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Россиян организованно вывезут только из Хубэя

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нахождение в провинции Хубэй опасно для жизни и здоровья, посольство России продолжает обсуждать с китайскими властями эвакуацию оттуда россиян, сообщило генконсульство России в Гуандуне. Самостоятельно оттуда уехать нельзя, регион закрыт на карантин.

Новый коронавирус в Китае

На утро 29 января дипломаты установили связь со 177 россиянами, которые сейчас находятся в Хубэе. 120 из них живут в городе Ухань, который считается источником распространения нового коронавируса. На Ухань и Хубэй приходится больше всего случаев заражения.

Пока организованно вывозить россиян из округа генконсульства (провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район) не планируется, предупредили дипломаты. Уехать оттуда можно самостоятельно или по каналам туроператоров.

Генконсульство отметило, что ситуация в Китае быстро меняется, и в связи с этим объяснило, зачем нужно выходить на связь с дипломатами и предоставлять им личные данные. Эта информация потребуется, если в регионе введут ЧП или правительство России решит всех эвакуировать. Без данных о количестве сограждан дипломаты не смогут правильно рассчитать потребность в средствах защиты, в продуктах питания, в транспортном обеспечении.

На утро 29 января в Китае было подтверждено 5997 случаев заражения новым коронавирусом (с учетом Тайваня, Гонконга и Макао), еще 65 случаев зафиксированы в 15 других странах. Умерли 132 заболевших.

В Хубэе за сутки число больных увеличилось на 840, до 3554.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Хубэй Ухань Китай Гуандун

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