Россиян организованно вывезут только из Хубэя

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нахождение в провинции Хубэй опасно для жизни и здоровья, посольство России продолжает обсуждать с китайскими властями эвакуацию оттуда россиян, сообщило генконсульство России в Гуандуне. Самостоятельно оттуда уехать нельзя, регион закрыт на карантин.

На утро 29 января дипломаты установили связь со 177 россиянами, которые сейчас находятся в Хубэе. 120 из них живут в городе Ухань, который считается источником распространения нового коронавируса. На Ухань и Хубэй приходится больше всего случаев заражения.

Пока организованно вывозить россиян из округа генконсульства (провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район) не планируется, предупредили дипломаты. Уехать оттуда можно самостоятельно или по каналам туроператоров.

Генконсульство отметило, что ситуация в Китае быстро меняется, и в связи с этим объяснило, зачем нужно выходить на связь с дипломатами и предоставлять им личные данные. Эта информация потребуется, если в регионе введут ЧП или правительство России решит всех эвакуировать. Без данных о количестве сограждан дипломаты не смогут правильно рассчитать потребность в средствах защиты, в продуктах питания, в транспортном обеспечении.

На утро 29 января в Китае было подтверждено 5997 случаев заражения новым коронавирусом (с учетом Тайваня, Гонконга и Макао), еще 65 случаев зафиксированы в 15 других странах. Умерли 132 заболевших.

В Хубэе за сутки число больных увеличилось на 840, до 3554.