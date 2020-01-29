В Москве "заминировали" больницы и Мособлдуму

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве 29 января из-за сообщений о заложенных бомбах проверяют около десятка больниц и Мособлдуму. Об этом рассказал информированный источник "Интерфакса".

Также, по его словам, экстренные службы Москвы проверяют информацию о "минировании" здания Мособлдумы.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации шести районных судов.

Во вторник информация о рассылке сообщений с угрозами появилась немного позже обычного.

Утром в этот же день ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что из-за лжеминирований будет заблокирован швейцарский почтовый сервис Рrotonmail.com, с ящиков которого рассылаются письма с угрозами.

С 23 января эти же ведомства сообщили о блокировке нидерландского Startmail.com по той же причине. Лжеминирования это не остановило. По данным ФСБ, злоумышленники с 24 января шлют письма о заложенных бомбах с ящика на Рrotonmail.com.

Роскомнадзор отметил, что швейцарский сервис анонимные лжеминеры использовали не только в январе 2020 года, но и в 2019 году. Ведомство отметило, что не раз запрашивало у Protonmail сведения для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете, компания всякий раз категорически отказывалась выполнить это требование. Также там не рассказали, что администрирует ящики, с которых рассылаются письма с угрозами. Комментируя блокировку Startmail.com, Роскомнадзор выражал уверенность в добропорядочности владельцев сервиса, про Protonmail чиновники такой оговорки не сделали.

Волна лжеминирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября. Письма с угрозами поступают почти каждый будний день, за вычетом новогодних каникул, и чаще всего с утра.