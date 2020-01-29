В начале 2020 года в России на коронавирус проверили 20 тысяч авиарейсов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, в рамках профилактики коронавируса досмотрел 20 тысяч рейсов.

Эти проверки в пунктах пропуска на границе были проведены в период с 31 декабря 2019 ода по 24 января 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства в среду. Из упомянутых рейсов 6,7 тысяч прибыли из Китая, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, федеральная служба разослала в свои территориальные органы уточненный алгоритм действий специалистов санитарного контроля, а также начала проводить анкетирование возвращающихся из КНР граждан.

Ранее в среду сообщалось, что Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию РФ нового коронавируса из КНР, начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция, ОАЭ и Финляндия.