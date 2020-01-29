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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:32

В начале 2020 года в России на коронавирус проверили 20 тысяч авиарейсов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, в рамках профилактики коронавируса досмотрел 20 тысяч рейсов.

Эти проверки в пунктах пропуска на границе были проведены в период с 31 декабря 2019 ода по 24 января 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства в среду. Из упомянутых рейсов 6,7 тысяч прибыли из Китая, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, федеральная служба разослала в свои территориальные органы уточненный алгоритм действий специалистов санитарного контроля, а также начала проводить анкетирование возвращающихся из КНР граждан.

Ранее в среду сообщалось, что Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию РФ нового коронавируса из КНР, начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция, ОАЭ и Финляндия.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Китай

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