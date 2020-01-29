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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

В ОАЭ зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения остроинфекционным коронавирусом, сообщает в среду саудовское издание Arab News.

По данным министерства, заболевшие - члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Arab News добавляет, что речь идет и о первых случаях заражения новым вирусом на Ближнем Востоке.

Правительство ОАЭ в координации с органами здравоохранения предпринимают необходимые превентивные меры в соответствием с рекомендациями ученых, а также

ОАЭ

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