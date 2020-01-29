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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Отмечается, что заболевание диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в Финляндию пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса.

Китаянка сама обратилась на прошлой неделе к врачам города Ивало, после того как у нее проявились симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что финские медики проверяют анализы, взятые у двух туристов из Уханя. Однако пока информации о результатах анализа второго человека нет.

По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 годы. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Финляндия Китай

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