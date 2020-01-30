Первые зараженные "уханьским" коронавирусом появились в Индии и на Филиппинах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительства Филиппин и Индии в четверг подтвердили первые случаи заболевания новым коронавирусом, сообщили в четверг западные СМИ.

Как сообщают СМИ, инфицированной на Филиппинах является 38-летняя китаянка, которая 21 января вернулась из Уханя (китайская провинция Хубэй). По данным Минздрава Филиппин, заболевшая находится в больнице и сейчас симптомов заболевания у нее нет.

Случай заражения новым коронавирусом обнаружен и в индийском штате Керала. Как сообщает правительство Индии, заболевший пациент изолирован, его состояние оценивается как стабильное. Местные СМИ отмечают, что зараженный - студент университета Уханя.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.