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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных и рыбок из Китая

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за вспышки новой инфекции в КНР с 30 января временно ограничил ввоз и транзит всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщило управление ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай. Запрет касается также рыбок, рептилий, земноводных, насекомых и членистоногих.

Новый коронавирус в Китае

"Известно, что все заболевшие имели контакт с животными и продукцией животного происхождения", - отметили чиновники. Ранее сообщалось, что все первые заразившиеся новым коронавирусом посещали рынок морепродуктов в Ухане, где продают также мясо экзотических животных.

Россельхознадзор также усилит контроль за животноводческой продукцией в ручной клади и багаже граждан, прибывающих в Россию. Проверяющих обещают оснастить средствами индивидуальной защиты.

Согражданам, которые сейчас находятся или поедут в страны Юго-Восточной Азии, чиновники настоятельно рекомендовали воздержаться от контакта с животными и от ввоза животноводческой продукции.

На утро 30 января правительство Китая подтвердило 7736 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Это данные с учетом Гонконга, Тайваня и Макао. Еще не менее 75 случаев зафиксированы за границей. Погибли 170 заразившихся.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Россельхознадзор Китай Ухань

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