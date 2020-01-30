Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных и рыбок из Китая

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за вспышки новой инфекции в КНР с 30 января временно ограничил ввоз и транзит всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщило управление ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай. Запрет касается также рыбок, рептилий, земноводных, насекомых и членистоногих.

"Известно, что все заболевшие имели контакт с животными и продукцией животного происхождения", - отметили чиновники. Ранее сообщалось, что все первые заразившиеся новым коронавирусом посещали рынок морепродуктов в Ухане, где продают также мясо экзотических животных.

Россельхознадзор также усилит контроль за животноводческой продукцией в ручной клади и багаже граждан, прибывающих в Россию. Проверяющих обещают оснастить средствами индивидуальной защиты.

Согражданам, которые сейчас находятся или поедут в страны Юго-Восточной Азии, чиновники настоятельно рекомендовали воздержаться от контакта с животными и от ввоза животноводческой продукции.

На утро 30 января правительство Китая подтвердило 7736 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Это данные с учетом Гонконга, Тайваня и Макао. Еще не менее 75 случаев зафиксированы за границей. Погибли 170 заразившихся.